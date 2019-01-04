Балотелли близок к переходу в «Марсель»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли, вероятно, продолжит карьеру в другом клубе французской Лиги 1, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.



Ожидается, что следующей командой 28-летнего футболиста станет «Марсель», который хотел заполучить его ещё минувшим летом. Стороны близки к достижению соглашения, и форвард может перебраться в новый клуб уже в ближайшее время.



«Марсель» станет шестым клубом в карьере Балотелли. Ранее Марио помимо «Ниццы» выступал за «Интер», «Манчестер Сити», «Милан» и «Ливерпуль».



Ранее главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра заявлял, что недоволен поведением игрока и что клуб постарается найти наилучшее решение для его дальнейшей карьеры. Интерес к Балотелли также проявлял «Фенербахче».

Виейра: дал Балотелли несколько выходных, чтобы он подумал о своём будущем