Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи останется в клубе как минимум до окончания нынешнего сезона, утверждает The Telegraph.
По информации издания, «красные дьяволы» не намерены расставаться с игроком в зимнее трансферное окно и будут отклонять все предложения, которые поступят в течение января. Таким образом, испанские клубы, среди которых «Севилья», не смогут арендовать Бейи до конца сезона, как они планировали сделать.
Ранее также сообщалось об интересе к ивуарийцу со стороны «Милана» и лондонского «Арсенала».
В нынешнем сезоне 24-летний защитник принял участие в 8 матчах английской Премьер-лиги, в которых получил одну красную карточку. «Манчестер Юнайтед» после 21 тура занимает шестое место в турнирной таблице первенства, имея в активе 38 очков.
«Манчестер Юнайтед» не отпустит Бейи в январе