Стюарды на стадионе «Манчестер Сити» перепутали Менди с болельщиком

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди попал в курьёзную ситуацию после матча 21-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем», который состоялся накануне, 3 января, на домашнем стадионе «горожан» «Этихад» и завершился их победой со счётом 2:1.



После финального свистка, зафиксировавшего успех манчестерской команды, Менди, не принимавший участия в игре, выбежал на поле, чтобы поздравить своих партнёров. Француз был одет в обычную одежду, а не в клубную атрибутику, из-за чего стюарды поначалу приняли его за болельщика и начали преследовать. Лишь приблизившись, они поняли, что выбежавший человек – это Менди.

Фото доступно в «твиттере» Today News.



«Манчестер Сити» сократил отставание от «Ливерпуля» до 4 очков и после 21 тура занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 50 очков. Красные (54) продолжают лидировать в первенстве.