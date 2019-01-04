Гари Невилл: «Ливерпуль» должен использовать шанс и выиграть Премьер-лигу

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мыслями о чемпионской гонке в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги с участием «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».



«Перед нами две великолепные команды. Думаю, обе они находятся под давлением по разным причинам. Такой клуб, как «Ливерпуль», со всей его историей и трофеями, не может оставаться без титула в течение 25, 26, 27 лет, и сейчас у них есть отличный шанс. Не думаю, что это тот случай, когда или сейчас, или никогда, потому что у «Ливерпуля» ещё будут возможности в будущем, но никогда не знаешь, когда придёт следующий шанс. Но сейчас они должны использовать его.



Что касается Гвардиолы, он здесь для того, чтобы доминировать, а не чтобы выиграть один титул за три года. Думаю, вчера во время матча он словно обращался к своим игрокам: «Вы что, собираетесь остаться командой одного сезона? Лучшей командой, которой не удалось защитить титул?» Он здесь, чтобы создать династию. Так что и «Сити», и «Ливерпуль» сейчас под давлением», — цитирует Невилла Sky Sports.

«Ливерпуль» отделил от ничьей сантиметр. Клопп впервые проиграл в чемпионате. Хосеп Гвардиола возвращается в борьбу за чемпионство, победив главного конкурента.