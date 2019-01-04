Каррагер: для «Ливерпуля» победа в АПЛ — это всё, но для «Ман Сити» важнее ЛЧ

Экс-футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер, в настоящий момент выступающий в роли эксперта на телевидении, поделился мыслями о чемпионской гонке в Англии с участием его бывшей команды и «Манчестер Сити».



«Сейчас мы получаем то, чего не видели уже несколько лет, – чемпионскую гонку. Для «Ливерпуля» победа в Премьер-лиге – это всё.



Но в цели «Сити» входит не только чемпионат. Если Гвардиола пришёл в клуб на пять лет, никому не интересно, сколько раз он выиграл первенство страны. Все будут судить его по успехам в Лиге чемпионов, как это было в «Барселоне». Это следующий важный шаг для «Сити». Если «Ливерпуль» сумеет сконцентрироваться на чемпионате, это может стать для них преимуществом», — цитирует Каррагера Sky Sports.

«Ливерпуль» отделил от ничьей сантиметр. Клопп впервые проиграл в чемпионате. Хосеп Гвардиола возвращается в борьбу за чемпионство, победив главного конкурента.