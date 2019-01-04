Главный тренер «Бенфики» Витория отправлен в отставку

«Бенфика» на своём официальном сайте объявила об отставке Руя Витории с поста главного тренера команды.



Португальский специалист был уволен со своей должности в связи с неудовлетворительными результатами в нынешнем сезоне. Витория возглавлял «Бенфику» с 2015 года. Под его руководством «орлы» завоевали титул чемпиона Португалии в сезоне-2015/16, а также стали обладателями Суперкубка страны летом 2016 года.



После 15 туров нынешнего сезона «Бенфика» занимает четвёртое место в турнирной таблице португальской Примейры, имея в активе 32 очка. Выше «орлов» располагаются «Брага» (33), «Спортинг» (34) и «Порту» (39). В последнем матче под руководством Витории «Бенфика» проиграла «Портимоненсе» на выезде со счётом 0:2, прервав серию из пяти побед.