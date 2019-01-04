Источник: Рэмси подписал с «Ювентусом» предварительное соглашение

Полузащитник лондонского «Арсенала» Аарон Рэмси станет футболистом туринского «Ювентуса» после окончания нынешнего сезона, утверждает журналист Sport Mediaset Марко Барцаги в «Твиттере».



По информации журналиста, валлийский футболист уже подписал с бьянконери предварительный контракт, который вступит в силу летом. Напомним, соглашение Рэмси с «Арсеналом» истекает в июне, и начиная с 1 января он имеет право договариваться о переходе с другими клубами.



Ранее сообщалось, что «Ювентус» согласовал с Рэмси условия контракта. Интерес к хавбеку также проявляли «Пари Сен-Жермен», «Реал», «Бавария» и «Интер».



Рэмси выступает за «Арсенал» с 2008 года. В нынешнем сезоне 28-летний игрок провёл 18 матчей в английской Премьер-лиге, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.

В «Ювентусе» подтвердили интерес к Рэмси