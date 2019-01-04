Компани: чемпионская гонка по-прежнему в руках «Ливерпуля»

Капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани поделился впечатлениями о домашнем матче АПЛ с «Ливерпулем», который завершился победой «горожан» со счётом 2:1.



«Я очень рад после этой замечательной игры. Наша команда встретилась с очень сильной и агрессивной командой и смогла с ней справиться. Чемпионская гонка по-прежнему в руках «Ливерпуля», но я считаю, что мы играли лучше, чем когда-либо. Наш 12-й игрок — это не просто болельщики, это что-то изнутри. Это сделало нас ещё более сильной командой», – цитирует Telegraph Компани.

«Ливерпуль» впервые проиграл в этом сезоне АПЛ, прервав серию из 20 матчей без поражений (17 побед, 3 ничьи). «Ливерпуль» (54 очка) продолжает лидировать в турнирной таблице английской Премьер-лиги, «Манчестер Сити» (50) – на второй строчке.