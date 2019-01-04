Пеллегрино: хотел бы, чтобы Лунин остался в «Леганесе»

Главный тренер «Леганеса» Маурисио Пеллегрино рассказал, что он хотел бы сохранить вратаря Андрея Лунина в зимнее трансферное окно. Ранее в СМИ появилась информация о возможном возвращении в «Реал» уже зимой, но сам украинский футболист намерен остаться в своём клубе.



«Я бы хотел, чтобы он остался в команде. У нас есть два хороших вратаря, но эта позиция нуждается в усилении. Мы получаем выгоду от того факта, что «Реал» вложил деньги в него, но мы думаем о лучшем для команды. Лунин счастлив здесь, и он прогрессирует. Мы в него вкладываем деньги и работаем, чтобы он познакомился с чемпионатом, языком и полями», – цитирует Пеллегрино Mundo Deportivo.

На данный момент на счету Лунина четыре матча за «Леганес», два он провёл в чемпионате Испании, а ещё два — в Кубке страны.