Защитник БАТЭ может перейти в тульский «Арсенал»

Защитник БАТЭ Максим Володько может оказаться в тульском «Арсенале», сообщает «Спорт 71». Игрок находится в статусе свободного агента и может играть на позиции центрального и левого защитника.

Ранее в СМИ сообщалось, что Володько может перейти в «Оренбург», однако отмечается, что этому трансферу мешает неопределённость с кандидатурой главного тренера. Появилась информация, что Владимира Федотова может сменить Массимо Каррера.

Володько выступает за БАТЭ с 2009 года. В 2014 году впервые дебютировал в сборной Беларуси, выйдя в стартовом составе товарищеской игры с командой Мексики. Четыре раза включался БФФ в список 22 лучших футболистов чемпионата Беларуси: в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах.