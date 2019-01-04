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Карпова перешла из «Валенсии» в «Севилью»

Карпова перешла из «Валенсии» в «Севилью»
Футбол / РПЛ

Российская футболистка Надежда Карпова перешла в испанскую «Севилью». Как сообщает официальный сайт испанского клуба, нападающая перешла на правах свободного агента.

23-летняя футболистка ранее расторгла контракт с испанской «Валенсией» по обоюдному согласию. В ноябре прошлого года её отстранили от работы с основной командой. Карпова выступала за «Валенсию» с 2017 года, забив три мяча в 22 матчах.

Карпова также играла за красногорский «Зоркий» и «Чертаново». В составе подмосковной команды она становилась лучшим бомбардиром чемпионата России в 2016 году.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» испанского клуба.

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