Карпова перешла из «Валенсии» в «Севилью»

Российская футболистка Надежда Карпова перешла в испанскую «Севилью». Как сообщает официальный сайт испанского клуба, нападающая перешла на правах свободного агента.



23-летняя футболистка ранее расторгла контракт с испанской «Валенсией» по обоюдному согласию. В ноябре прошлого года её отстранили от работы с основной командой. Карпова выступала за «Валенсию» с 2017 года, забив три мяча в 22 матчах.



Карпова также играла за красногорский «Зоркий» и «Чертаново». В составе подмосковной команды она становилась лучшим бомбардиром чемпионата России в 2016 году.

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