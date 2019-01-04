Фонсека: у меня были предложения из Англии, Китая, России

Главный тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека рассказал, почему решил остаться на Украине и какие клубы предлагали ему контракт.



«Я подписал новый контракт, так как почувствовал себя мотивированным. Во-первых, мне нравится быть на Украине и в «Шахтёре», я хорошо себя чувствую здесь. У меня появилась возможность продолжать работу, которую начал два года назад.



Всегда говорил, что покину «Шахтёр» ради клуба, в который влюблюсь. Я должен перейти в амбициозный проект. У меня было несколько предложений от хороших европейских клубов, но они меня не мотивировали настолько, чтобы переехать. Я очень хорошо чувствую себя здесь. Должно произойти что-то такое, что даже не заставит меня думать.



Я хочу продолжить тренировать здесь либо в другом топ-клубе. Были предложения из Англии, Китая, Турции, Германии и России. Было сложно, но чтобы сменить клуб, должно быть то, что будет гораздо лучше «Шахтёра» и не заставит меня даже думать. Я хочу играть, чтобы побеждать», – сказал Фонсека в интервью

Football Hub.

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