Болельщик «Челси» наказан за кричалки гомофобного характера

Болельщик «Челси» наказан выплатой штрафа в размере около € 1 тыс. и запретом на посещение футбольных матчей в течение трёх лет за кричалки гомофобного характера.



Инцидент произошёл во время выездного матча лондонского клуба против «Брайтона», который состоялся 16 декабря. Во время матча 20-летний Джордж Брэдли стал выкрикивать нецензурные выражения. Стюарды и полиция быстро отреагировали на жалобу другого болельщика.

Во время судебного разбирательства Брэдли полностью признал свою вину. Как сообщает BBC, теперь фанат «Челси» сможет посетить футбольный матч только лишь в 2022 году.

Ранее сообщалось, что болельщики «Челси» во время матча Лиги Европы с «Види» скандировали антисемитские кричалки. Клуб после матча выступил с критикой фанатов и пообещал наказать провинившихся. Подобные песни фанаты лондонского клуба распевали также во время встречи с «Кристал Пэлас».