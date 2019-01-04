«Рубин» отправился на первый сбор без Джанаева

«Рубин» отправился в Турцию, где проведёт все три зимних сбора. Первый сбор продлится до 17 января, а уже 5 января запланирован медосмотр, сообщает пресс-служба казанской команды.​ В списке по причине травм отсутствуют Владимир Гранат, Фёдор Кудряшов, Игорь Коновалов, Вячеслав Подберёзкин и Александр Бухаров.

В списке также отсутствует голкипер Сослан Джанаев, об уходе которого из-за высокой зарплаты ранее сообщалось в СМИ. Сесар Навас присоединится к команде чуть позже. Форвард Сердар Азмун находится в расположении сборной Ирана, которая сыграет на Кубке Азии. Тимур Акмурзин и Чико Флорес будут готовиться с молодёжной командой.

С командой также отправились два игрока, которые пройдут просмотр — полузащитник Роман Акбашев из курского «Авангарда» и голкипер Игорь Обухов из «Зенита».