Геркус: для меня команда года — «Ливерпуль»

Бывший президент и генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал итоги Globe Soccer Awards, в ходе которого лучшим игроком 2018 года был признан нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.



«Накануне были определены итоги 2018 года в рамках очередной премии – Globe Soccer Awards. Здесь в качестве жюри выступают две ассоциации – европейских клубов и футбольных агентов. По совокупности довольно объективная премия. Лучшим игроком года признан Криштиану Роналду. И я согласен с этим пятым уже для португальца признанием континентальных коллег. От перестановки мест слагаемых сумма не меняется – это как раз про Роналду. Переехал в Италию, но не перестал быть лучшим и сейчас возглавляет гонку бомбардиров в серии А. Уникум.



А вот по поводу выбора лучшим клубом года мадридского „Атлетико“ я бы поспорил. Думаю, что здесь выбрали больше по совокупности. Несколько финалов Лиги чемпионов за последние годы и выигранная в прошлом сезоне Лига Европы дают право „Атлетико“ на подобное признание. Но всё же если говорить именно о 2018-м, то здесь мой личный выбор пал бы на „Ливерпуль“. Во-первых, команда сражалась в финале Лиги чемпионов. Во-вторых, выдала фантастическую беспроигрышную серию в Премьер-лиге, которая закончилась только вчера в шикарном матче с „Манчестер Сити“. Финал ЛЧ и тотальное текущее лидерство в Англии вместе с очевидным поступательным прогрессом делают для меня командой года именно «Ливерпуль», — написал Геркус в „Инстаграме“.

Роналду получил награду Globe Soccer Awards как лучший футболист 2018 года