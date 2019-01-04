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Названы номинанты на приз лучшего игрока и тренера декабря в АПЛ

Названы номинанты на приз лучшего игрока и тренера декабря в АПЛ
Футбол / Англия

Пресс-служба английской Премьер-лиги навала номинантов на звание лучшего футболиста и тренера по итогам прошлого месяца.

Среди игроков на приз претендуют: нападающие Гарри Кейн («Тоттенхэм Хостпур»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм Хотспур»), Эден Азар («Челси»), полузащитники Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»​), Фелипе Андерсон («Вест Хэм Юнайтед»), а также защитник Вирджил Ван Дейк («Ливерпуль»).

Среди тренеров на награду претендуют пять специалистов: Нуну Санту («Вулверхэмптон»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Мануэль Пеллегрини («Вест Хэм Юнайтед»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»), а также Маурицио Сарри («Челси»).

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