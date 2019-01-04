Марадона, пропускающий предсезонную подготовку «Дорадоса», вернётся в клуб

Агент и адвокат Матиас Морла, который представляет интересы главного тренера мексиканского «Дорадоса» Диего Марадоны, сообщил, что его клиент продолжит работу в клубе.

В конце декабря появилась информация, что Марадона уже несколько дней не появляется в расположении клуба. 26 декабря аргентинский специалист вместе с «Дорадосом» должен был приступить к предсезонной подготовке. Однако Диего до сих пор так и не явился в расположение клуба, а тренировочным процессом в команде руководит специалист по физподготовке.

«Диего Марадона останется в «Дорадосе» и будет работать в клубе весь предстоящий сезон. После стандартного медицинского осмотра в Аргентине он вернётся к работе», — написал Морла в «Твиттере».

В мае 2018 года Марадона занял должность председателя правления брестского «Динамо», после чего долгое время не появлялся в Беларуси. В сентябре было объявлено, что он занял пост главного тренера «Дорадоса».