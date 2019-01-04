«Ривер Плейт» сделал предложение по полузащитнику «Зенита» Ригони

Аргентинский клуб «Ривер Плейт» сделал предложение по полузащитнику «Зенита» Эмилиано Ригони, который в этом сезоне выступает на правах аренды в «Аталанте», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, 25-летний аргентинский футболист, скорее всего, вернётся на родину. «Аталанта» заинтересована в том, чтобы расстаться с Ригони, а для перехода игрока в «Ривер Плейт» лишь необходимо, чтобы аргентинский клуб и «Зенит» направили соответствующие запросы в ФИФА.

Ранее сообщалось, что «Ривер Плейт» хочет арендовать Эмилиано. В услугах хавбека также заинтересован американский клуб «Атланта Юнайтед». В конце декабря агент Хуан Крус Оллер, который представляет интересы Ригони, сообщил, что игрок покинет российский клуб.

Эмилиано перешёл в «Зенит» летом 2017 года из «Индепендьенте» за € 9 млн. Его контракт с российским клубом рассчитан до конца сезона-2020/21.