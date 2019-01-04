Месси забил красивый гол ударом в касание во время тренировки «Барселоны»

«Барселона» ведёт подготовку к гостевому матчу 18-го тура чемпионата Испании с «Хетафе», который состоится 6 января.

Сегодня, 3 января, сине-гранатовые провели открытую для болельщиков тренировку. Во время занятия зрители стали свидетелями красивого гола аргентинского нападающего команды Лионеля Месси, который отправил мяч в ворота ударом в касание после передачи от голкипера. Видео данного эпизода было опубликовано в «твиттере» «Барселоны».

На счету Месси 15 голов и 10 результативных передач в 15 матчах за «Барселону» в этом сезоне чемпионата Испании. Каталонская команда после 17 туров располагается на первом месте в турнирной таблице, опережая на три очка «Атлетико», который находится на второй строчке.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Барселоны».