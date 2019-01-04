«Реал» близок к приобретению полузащитника «Манчестер Сити» Диаса

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Браим Диас продолжит карьеру в испанском «Реале», сообщает Sky Sports.

По информации издания, 19-летний испанский футболист близок к переходу в стан «сливочных». В ближайшие часы Диас прибудет в Мадрид, чтобы оформить переход в «Реал». Отмечается, что Диас отказался продлевать контракт с «Манчестер Сити» из-за недостаточного количества игровой практики. Его действующее соглашение с нынешним клубом истекает летом, однако «Реал» захотел осуществить сделку уже сейчас, не дожидаясь возможности заполучить игрока летом бесплатно.

Диас является воспитанником «Малаги». В 2013 году он перебрался в академию «Манчестер Сити», а в 2016 году совершил профессиональный дебют в составе английской команды. В этом сезоне чемпионата Англии он не принимал участия ни в одном матче.