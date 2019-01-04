«Милан» объявил о подписании контракта с полузащитником «Фламенго» Пакетой

«Милан» на своём официальном сайте подтвердил информацию о переходе полузащитника «Фламенго» Лукаса Пакеты. 21-летний бразильский футболист подписал с итальянским клубом контракт, который будет рассчитан на пять лет. Пакета присоединится к новой команде 7 января.

В октябре стало известно, что «Милан» согласовал с «Фламенго» переход Пакеты. Сумма трансфера составит € 35 млн. На хавбека претендовали также несколько европейских клубов, среди которых «Барселона» и «Пари Сен-Жермен», однако он принял решение перейти в стан россонери. При этом парижский клуб предлагал «Фламенго» аналогичные условия.

В завершившемся сезоне бразильской Серии А Пакета отметился десятью голами и одной результативной передачей в 32 матчах.