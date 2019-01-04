«Реал» не сможет рассчитывать на Бэйла около двух недель

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл получил травму в гостевом матче 17-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:2). 29-летний валлийский футболист был заменён в перерыве встречи из-за незначительного повреждения мышцы левой ноги, сообщает Marca.

По информации издания, Бэйл будет вынужден пропустить от 10 до 15 дней. Таким образом, он не сможет помочь «Реалу» в матчах чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» и «Бетисом», которые пройдут 6 и 13 января. Под вопросом будет его участие и во встрече с «Севильей» (19 января).

В этом сезоне чемпионата Испании Бэйл забил четыре гола и отметился двумя результативными передачами в 15 матчах (14 — в основном составе) за «Реал». Мадридская команда после 17 туров располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на семь очков.