Аспиликуэта: надеюсь, Пулишич очень хорошо проявит себя в «Челси»

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта прокомментировал переход в лондонский клуб хавбека дортмундской «Боруссии» Кристиана Пулишича.

«Челси» — топ-клуб, где очень высокая конкуренция. Всякий раз мы должны добиваться результата и показывать хорошую игру. Так в «Челси» уже давно, и всегда будет так же, поэтому я очень рад, что Пулишич перейдёт к нам.

Кристиан — молодой и очень талантливый игрок. Он приедет в команду летом, так что следующие шесть месяцев проведёт в «Боруссии». Рад, что у нас будет молодой игрок. Надеюсь, он очень хорошо проявит себя в нашей команде», — приводит слова Аспиликуэты пресс-служба «Челси».

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Пулишич забил гол и отдал две результативные передачи в 11 матчах.