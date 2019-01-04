«Чертаново» пожелало удачи Умярову и Глушенкову в «Спартаке»

Футбольный клуб «Чертаново» на официальной странице в сети «ВКонтакте» попрощался с полузащитниками Наилем Умяровым и Максимом Глушенковым, которые с января официально стали игроками московского «Спартака».

«Максим и Наиль, желаем вам большой, красивой карьеры, в которой было бы всё, о чём мечтает любой ученик «Чертаново»! И помните: двери школы для вас всегда открыты нараспашку! Спасибо и удачи, парни!» — говорится в сообщении «Чертаново».

Сумма двух трансферов составила 37,5 млн рублей. Кроме того, предусмотрены бонусы, зависящие от выступлений игроков в основной команде красно-белых.

В нынешнем сезоне Футбольной национальной лиги Глушенков забил 11 голов в 21 матче. Умяров записал в актив 2 мяча в 20 встречах.

«Спартак», набрав 28 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.