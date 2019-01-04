Пепе близок к возвращению в «Порту»

Португальский защитник Пепе Кеплер ведёт переговоры с «Порту», за который выступал с 2004 по 2007 год, сообщает Goal.

В декабре 2018 года Пепе договорился с руководством «Бешикташа» о расторжении контракта. В турецком клубе игрок провёл сезон-2017/18 и первую половину нынешней кампании.

Ожидается, что «Порту» объявит о подписании соглашения с 35-летним защитником на этой неделе. Контракт будет рассчитан до июня 2020 года.

Ранее сообщалось, что в услугах Пепе заинтересованы «Вулверхэмптон» и «Монако».

В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги Пепе забил 3 гола в 10 матчах. В 7 встречах Лиги Европы защитник записал в актив 2 мяча.

«Порту», набрав 39 очков, возглавляет турнирную таблицу португальской Примейры.