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Глава МВД Италии раскритиковал решение провести Суперкубок в Саудовской Аравии

Глава МВД Италии раскритиковал решение провести Суперкубок в Саудовской Аравии
Футбол / Италия

Министр внутренних дел Италии и заместитель председателя Совета министров страны Маттео Сальвини считает неуместным проведение матча за Суперкубок Италии в Саудовской Аравии.

«То, что Суперкубок Италии состоится в исламской стране, где женщины не могут посетить стадион без сопровождения мужчины, — это печально и отвратительно. Я не буду смотреть матч. Где итальянские феминистки? Я не хочу такого же будущего для наших дочерей в Италии», — приводит слова Сальвини CNN.

Матч за Суперкубок Италии между «Ювентусом» и «Миланом» состоится 16 января в городе Джидда на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» и начнётся в 20:30 мск.

Ранее руководителей итальянского футбола призвали изменить место проведения Суперкубка страны из-за убийства журналиста Джамаля Хашогги, которое произошло 2 октября 2018 года в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

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