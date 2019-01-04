Глава МВД Италии раскритиковал решение провести Суперкубок в Саудовской Аравии

Министр внутренних дел Италии и заместитель председателя Совета министров страны Маттео Сальвини считает неуместным проведение матча за Суперкубок Италии в Саудовской Аравии.

«То, что Суперкубок Италии состоится в исламской стране, где женщины не могут посетить стадион без сопровождения мужчины, — это печально и отвратительно. Я не буду смотреть матч. Где итальянские феминистки? Я не хочу такого же будущего для наших дочерей в Италии», — приводит слова Сальвини CNN.

Матч за Суперкубок Италии между «Ювентусом» и «Миланом» состоится 16 января в городе Джидда на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» и начнётся в 20:30 мск.

Ранее руководителей итальянского футбола призвали изменить место проведения Суперкубка страны из-за убийства журналиста Джамаля Хашогги, которое произошло 2 октября 2018 года в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.