Марадона госпитализирован с кровотечением в желудке

Главный тренер мексиканского «Дорадоса» Диего Марадона был госпитализирован в Буэнос-Айресе после стандартного медицинского осмотра, сообщает Goal.

Врачи выявили у Марадоны кровотечение в желудке. В ближайшее время 58-летний аргентинец будет прооперирован в связи с этой проблемой.

В конце декабря появилась информация, что Диего не появлялся в расположении «Дорадоса» несколько дней. Вчера, 4 января, агент Марадоны сообщил, что специалист останется в клубе и будет работать весь предстоящий сезон.

В мае 2018 года Диего занял должность председателя правления брестского «Динамо», после чего долгое время не появлялся в Беларуси. В сентябре было объявлено, что аргентинец стал главным тренером «Дорадоса».