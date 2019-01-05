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Хет-трик Льоренте и дубль Орье помогли «Тоттенхэму» разгромить «Транмир Роверс»

Хет-трик Льоренте и дубль Орье помогли «Тоттенхэму» разгромить «Транмир Роверс»
Футбол / Англия

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Транмир Роверс». Встреча прошла в Биркенхеде на стадионе «Прентон Парк» и завершилась со счётом 7:0 в пользу гостей.

Голы забили нападающие Сон Хын Мин, Гарри Кейн и Фернандо Льоренте, оформивший хет-трик, а также защитник Серж Орье, ставший автором дубля.

Остальные матчи 1/32 финала Кубка Англии будут сыграны 5, 6 и 7 января. Расписание турнира можно посмотреть на «Чемпионате».

Действующим победителем Кубка Англии является лондонский «Челси», обыгравший в финале «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0. Наиболее титулованным клубом в истории турнира является «Арсенал», в активе которого 13 побед. Второе место занимает «Манчестер Юнайтед» (12). У «Челси» и «Тоттенхэма» по 8 титулов, они делят третье место.

Кубок Англии. 1/32 финала
04 января 2019, пятница. 22:45 МСК
Транмир Роверс
Биркенхед
0:7
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 – Орье – 40, 0:2 – Льоренте – 48, 0:3 – Орье – 55, 0:4 – Мин – 57, 0:5 – Льоренте – 71, 0:6 – Льоренте – 72, 0:7 – Кейн – 82
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