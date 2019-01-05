Роскошные голы, эффектные сейвы и удаление — в обзоре матча «Леванте» — «Жирона»

«Леванте» сыграл вничью в матче 18-го тура испанской Примеры с «Жироной». Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» и завершилась со счётом 2:2.

Первый гол забил нападающий «Жироны» Кристиан Португес на 31-й минуте. В начале второго тайма полузащитник «Леванте» Хосе Моралес сравнял счёт. На 69-й минуте хозяева остались в меньшинстве из-за удаления защитника Серхио Постиго. Во второй раз гостей вывел вперёд хавбек Алейш Гарсия. Ничью команде из Валенсии принёс защитник Коке, забив на 86-й минуте.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Жирона», набрав 23 очка, занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Леванте» (23) — 9-е.

В следующем туре «Жирона» 12 января дома сыграет с «Алавесом», а «Леванте» на следующий день в гостях встретится с мадридским «Атлетико».