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Моуринью может возглавить «Бенфику»

Моуринью может возглавить «Бенфику»
Футбол / Прочие турниры

Недавно уволенный из «Манчестер Юнайтед» португальский специалист Жозе Моуринью может продолжить карьеру на родине, сообщает Record.

По информации издания, в приглашении Моуринью на роль главного тренера заинтересована «Бенфика». Ранее руководство лиссабонцев отправило в отставку наставника команды Руя Виторию в связи с неудовлетворительными результатами в нынешнем сезоне.

Моуринью возглавил «МЮ» летом 2016 года и за два с половиной года пребывания у руля команды выиграл с ней три трофея. Ранее он работал также в «Порту», «Челси», «Интере» и мадридском «Реале».

После 15 туров нынешнего сезона «Бенфика» занимает четвёртое место в турнирной таблице португальской Примейры, имея в активе 32 очка. Выше «орлов» располагаются «Брага» (33), «Спортинг» (34) и «Порту» (39).

Главный тренер «Бенфики» Витория отправлен в отставку
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