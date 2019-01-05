Годин согласился перейти в «Интер»

Защитник и капитан мадридского «Атлетико» Диего Годин, вероятно, продолжит карьеру в итальянской Серии А.

Как сообщает известный журналист Джанлука Ди Марцио, уругвайский футболист договорился с «Интером» об условиях контракта, который будет рассчитан на два с половиной года с возможностью продления ещё на сезон. В ближайшее время Годину предстоит пройти медосмотр, после которого соглашение будет подписано официально. Действующий контракт игрока с «Атлетико» истекает летом.

Минувшим летом приобрести Година хотел «Манчестер Юнайтед», однако футболист отказался от перехода. Также сообщалось, что уругваец продлил контракт с «Атлетико», однако клуб так и не подтвердил эту информацию.

В нынешнем сезоне уругваец принял участие в 13 матчах испанской Примеры, в которых отметился 2 голами, а также получил 3 жёлтые карточки.