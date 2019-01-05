Мощный удар с центра поля и удаление — в обзоре матча «Эспаньол» — «Леганес»

«Эспаньол» одержал победу в матче 18-го тура испанской Примеры с «Леганесом». Встреча прошла в Барселоне на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий Борха Иглесиас, отличившийся на 9-й минуте. В компенсированное время второго тайма с поля был удалён полузащитник гостей Херард Гумбау.

Видеообзор матча также доступен для просмотра на «Чемпионате».

«Эспаньол» прервал серию поражений в чемпионате Испании из шести матчей. «Леганес» потерпел первое поражение в последних восьми встречах.

Каталонский клуб, набрав 24 очка, занимает 8-е место в турнирной таблице Примеры, команда из Леганеса (19) — 16-е.

В следующем туре «Леганес» 12 января дома сыграет с «Уэской», а «Эспаньол» через два дня на выезде встретится с «Реалом Сосьедад».