Анри: «Монако» физически укрепился во время перерыва

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри поделился ожиданиями от выездного матча 1/32 финала Кубка Франции с «Кане Руссийон».

«Мы физически укрепились во время перерыва. Игроки вернулись раньше и сосредоточились на тренировках. То, что имеет значение, так это усилия, которые мы осуществили на тренировках в последние 10 дней. Мы должны хорошо подумать о тех матчах, которые нам предстоит сыграть.

Мы все видели, как в Кубке Франции слабая команда выбивает сильную. В футболе случается всякое, можно доминировать весь матч и пропустить при контратаке. Мы изучили своего соперника. Поле будет непростым, а у «Кане» будет желание показать, на что они способны», — приводит слова Анри пресс-служба «Монако».

Матч «Кане Руссийон» — «Монако» состоится завтра, 6 января. Начало встречи — в 16:15 мск.