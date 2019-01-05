Руководство «Ювентуса» намерено продлить контракт с Аллегри

Руководство «Ювентуса» намерено продлить контракт с нынешним главным тренером команды Массимилиано Аллегри, сообщает Calciomercato.

Ранее сообщалось, что итальянец является одним из главных претендентов на должность нового наставника «Манчестер Юнайтед». Туринский клуб намерен сохранить Аллегри, предложив улучшенные условия.

Контракт 51-летнего Аллегри с «Ювентусом» действует до лета 2020 года. Под его руководством клуб лидирует в турнирной таблице итальянского национального чемпионата, а также вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Атлетико».

Что касается «Манчестер Юнайтед», то английский клуб несколько недель назад уволил с поста главного тренера Жозе Моуринью и назначил временным наставником до конца сезона Уле-Гуннара Сульшера.