Два игрока «Манчестер Юнайтед» могут перейти летом в «Интер»

Два игрока «Манчестер Юнайтед» могут перейти в миланский «Интер», сообщает Sky Sport Italia.



По информации источника, итальянский клуб заинтересован в услугах защитника манкунианцев Луиса Антонио Валенсии и полузащитника Андера Эрерры. Напомним, оба футболиста могут стать свободными агентами летом 2019 года.



В нынешнем сезоне Валенсия принял участие в пяти матчах в составе «Манчестер Юнайтед», однако не сумел отметиться результативными действиями. Эррера в 14 матчах забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.



После 21 тура «Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнования на данный момент является «Ливерпуль», в активе команды 54 очка.

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