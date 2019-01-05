Победа «Тоттенхэма» в матче Кубка Англии — крупнейшая на выезде в истории клуба

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Транмир Роверс». Встреча прошла в Биркенхеде на стадионе «Прентон Парк» и завершилась со счётом 7:0 в пользу гостей.

Это самая крупная победа «шпор» на выезде во всех турнирах с момента основания клуба в 1882 году. Клуб никогда не побеждал в официальных гостевых матчах крупнее, чем со счётом 6:0 и 7:1.

Самую крупную победу дома (13:2) «Тоттенхэм» одержал в матче Кубка Англии с «Кру Александра» в 1960 году.

Действующим победителем Кубка Англии является лондонский «Челси», обыгравший в финале «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0. Наиболее титулованным клубом в истории турнира является «Арсенал» — в активе «канониров» 13 побед. У «Манчестер Юнайтед» — 12. У «Челси» и «Тоттенхэма» по 8 титулов, и они делят третье место по этому показателю.