Руководство «Реала» недовольно решениями Солари в матче с «Вильярреалом»

В 17-м туре чемпионата Испании мадридский «Реал» на выезде сыграл вничью с «Вильярреалом» — 2:2. Результат встречи огорчил руководство мадридской команды, сообщает Marca.



По информации источника, в клубе были недовольны рядом решений главного тренера команды Сантьяго Солари, а также отношением некоторых игроков. Руководство «Реала» считает, что «сливочные» не имели права пассивно удерживать счёт. Несмотря на это, в клубе считают, что у команды ещё есть время исправить ошибки и продемонстрировать лучший результат.



Ничья с «Вильярреалом» не позволила «Реалу» продлить трёхматчевую победную серию в чемпионате Испании. После 17 туров мадридский клуб набрал 30 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона», в активе команды 37 очков.

«Реал» на выезде сыграл вничью с «Вильярреалом», у Касорлы — дубль