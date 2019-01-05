Сульшер: вряд ли «Манчестер Юнайтед» будет приобретать кого-нибудь в январе

И. о. главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер признался, что не ожидает новых приобретений в клубе в зимнее трансферное окно.



«Вряд ли „Манчестер Юнайтед“ будет приобретать кого-нибудь в январе. Конечно, если руководство клуба определит цель и решит купить нескольких игроков, я поддержу такое решение. Но всё зависит не только от меня. Я счастлив работать с командой, которая есть», — приводит слова Сульшера Sky Sports.



Напомним, Сульшер возглавил «Манчестер Юнайтед» в декабре 2018 года после увольнения португальского специалиста Жозе Моуринью, который работал в команде с 2016 года.



В 21 матче «Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнования на данный момент является «Ливерпуль», в активе команды 54 очка.

Сульшер — второй тренер в истории «МЮ», выигравший первые 4 матча в АПЛ