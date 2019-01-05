Источник: Фабрегас сегодня проведёт последний матч в составе «Челси»

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас проведёт последний матч в составе лондонцев сегодня, 5 января, сообщает Sky Sports. «Челси» встретится с «Ноттингем Форест» в 1/32 финала Кубка Англии.



Ранее появилась информация, что 31-летний испанский футболист уже согласовал с «Монако» условия контракта, рассчитанного на два с половиной сезона — до лета 2021 года. Помимо выгодных условий соглашения, Фабрегас получит солидный бонус в размере более € 10 млн. Позже в СМИ сообщалось, что синие не отпустят Фабрегаса, пока не найдут замену.



Контракт Фабрегаса с «Челси» рассчитан до лета нынешнего года. Таким образом, начиная с 1 января он получил право вести переговоры о предварительном контракте с другими клубами.

«Челси» не отпустит Фабрегаса в «Монако», пока не найдёт ему замену