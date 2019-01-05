Жена Карреры: мне понравилось в России, ела там борщ

Пинни Каррера, жена бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, поделилась впечатлениями от России и рассказала об отношении к русским.

«Если меняем города внутри страны, то это не трудно. Что касается России, мне там понравилось. Мне нравятся русские, Москва — очень красивая. С едой, правда, не так уж здорово. Борщ? Ела, но не готовила.

Мы жили в отеле, но мне было комфортно. Как и сказал муж, там был итальянский ресторан и шеф-повар. Иногда он привозил с собой продукты из Италии. Стиль одежды? Мне кажется, схожи, все гонятся за брендами», — сказала Пинни.

Каррера был отправлен в отставку с поста наставника «Спартака» 22 октября 2018 года. За два с половиной года у руля красно-белых итальянец завоевал с командой титул чемпиона России и Суперкубок страны.

Смотрите скоро полную версию интервью с Каррерой на канале «Derby TV».