«Челси» — «Ноттингем Форрест»: онлайн-трансляция начнётся 5 января в 18:00

Сегодня, 5 января, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне состоится матч 1/32 финала Кубка Англии «Челси» — «Ноттингем Форрест». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Ассистентами главного судьи выступят Тим Вуд и Дэниел Лич. Резервным рефери на матч назначен Даррен Дрисдейл.

После 21 тура этого сезона английской Премьер-лиги «Челси» набрал 44 очка и располагается на четвёртом месте в турнирной таблице. «Ноттингем Форрест» находится на седьмом месте в таблице Чемпионшипа после 26 туров, имея в активе 39 очков.

Посмотреть расписание всех матчей 1/32 финала Кубка Англии можно на «Чемпионате».