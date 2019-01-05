Мещеряков — о Крыховяке: знаете ли вы полузащитника в РПЛ лучше Гжегожа?

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков не стал комментировать информацию о возможном выкупе трансфера польского полузащитника Гжегожа Крыховяка у «Пари Сен-Жермен». Напомним, 28-летний польский хавбек выступает за «железнодорожников» на правах аренды с лета 2018 года.



«Мы не обсуждаем конкретных игроков. Будет время — будет пища. Про Гжегожа могу сказать только одно: знаете ли вы полузащитника в РПЛ лучше Крыховяка?» — приводят слова Мещерякова «Известия».



В нынешнем сезоне Крыховяк принял участие в 15 матчах в составе «Локомотива», забил один мяч и отдал 4 результативные передачи. После 17 туров «Локомотив» набрал 28 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.