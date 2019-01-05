«Кайрат» проведёт товарищеские матчи с тремя российскими клубами

Казахстанский «Кайрат» определился с некоторыми соперниками по товарищеским матчам на предсезонных сборах в Анталье (Турция), которые пройдут с 22 января по 3 февраля и с 10 по 23 февраля, сообщает официальный сайт клуба из Алма-Аты.

В данный момент «Кайрат» определился с пятью соперниками, три из которых — российские клубы. 30 января казахстанская команда сыграет с «Чайкой», которая занимает первое место в турнирной таблице ПФЛ зоны «Юг» после 16 туров. 16 февраля «Кайрат» встретится с «Оренбургом» (10-е место в таблице Российской Премьер-Лиги после 17 туров). 18 февраля соперником вице-чемпиона завершившегося чемпионата Казахстана станет тульский «Арсенал» (11-е место в таблице РПЛ).

В Турции «Кайрат» также сыграет с боснийским клубом «Вележ Мостар» (1 февраля) и словенским «Марибором» (14 февраля). Ещё один матч команда проведёт 20 февраля, соперник станет известен позже.