Дзола — о Морате: когда пытаешься забить и не получается, теряешь уверенность

Тренер «Челси» Джанфранко Дзола поделился ожиданиями от матча 1/32 финала Кубка Англии с «Ноттингем Форест».



«Клубу и игрокам важен каждый турнир. Мы стараемся везде выступать на высоком уровне и всегда уважаем соперников. Конечно, большинство команд, приезжающих на „Стэмфорд Бридж“, пытаются отсиживаться в обороне. При таком раскладе сложно забивать много. Если атакующей команде не давать пространства, она начинает испытывать проблемы.



«Челси» ещё далёк от совершенства, но в скором времени мы решим большинство наших проблем. Спад Мораты? Я играл на позиции нападающего и прекрасно знаю: когда стараешься забить, а у тебя из раза в раз ничего не выходит, начинаешь терять уверенность. Альваро должен понять: нам важно, чтобы он забивал, но ещё важнее действовать, как команда. Нужно работать вместе, как единое целое", — приводит слова Дзолы пресс-служба «Челси».

«Севилья» заинтересована в приобретении Мораты и Йоветича