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Солари: преданность игроков «Реалу» неоспорима

Солари: преданность игроков «Реалу» неоспорима
Футбол / Испания

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари в преддверии матча 18-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» отметил преданность и самоотверженность игроков мадридского клуба.

«Реал Сосьедад» — хорошая команда, с отличными игроками. Они много времени уделяют работе над атакующими действиями. Посмотрим, что получится. У Бэйла несерьёзное повреждение, позже получим более конкретную информацию. Он важный игрок для «Реала». Надеемся, он скоро восстановится и вернётся в строй.

Мы участвуем во многих турнирах и пытаемся подготовиться к каждому отдельному матчу, но игроки — не машины. В этом году ни одна команде не имеет столько матчей, сколько «Реал». В матче с «Вильярреалом» Бэйл играл с опухшей лодыжкой, Бензема старался сделать всё возможное, Васкес бежал, как ненормальный. Думаю, преданность игроков «Реалу» неоспорима", — приводит слова Солари Mundo Deportivo.

Руководство «Реала» недовольно решениями Солари в матче с «Вильярреалом»
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