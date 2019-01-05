В «Марселе» возникли разногласия из-за возможного трансфера Балотелли

В руководстве «Марселя» возникли разногласия из-за возможного трансфера нападающего «Ниццы» Марио Балотелли, сообщает L'Equipe.



По информации источника, президент «Марселя» Жак-Анри Эйро выступает за заключение соглашения с 28-летним итальянским футболистом. Спортивный директор французского клуба Андони Субисаррета не так оптимистично настроен в отношении Балотелли и настаивает на отказе от данной идеи. Главный тренер «Марселя» Руди Гарсия также не разделяет энтузиазма президента в вопросе трансфера Балотелли.



Ранее сообщалось, что Балотелли близок к переходу в «Марсель». Интерес к итальянскому нападающему также проявлял «Фенербахче».



Балотелли выступает в составе «Ниццы» с 2016 года. В нынешнем сезоне итальянский игрок принял участие в 10 матчах и отметился результативной передачей.

Балотелли близок к переходу в «Марсель»