Ловрен: люди сомневались в «Ливерпуле» ещё до начала этого сезона

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен выразил мнение, что поражение в матче с «Манчестер Сити» (1:2) не стоит рассматривать как неудачу в борьбе за чемпионский титул в английской Премьер-лиге, поскольку впереди ещё много игр.

«Посыл в раздевалке команды после матча с «Манчестер Сити» был, что нам нужно сохранять спокойствие. Впереди ещё много матчей, сезон длинный. Мы по-прежнему находимся на первом месте в турнирной таблице, ничего не изменилось. Нам нужно сохранять спокойствие, концентрироваться на каждый матч и не оглядываться назад. Проигрываем или выигрываем, мы не будем оглядываться назад.

Люди в нас сомневались ещё до начала сезона. До матча с «Манчестер Сити» они же говорили, что это была игра за титул, но в футболе так не бывает. Всё идёт от матча к матчу, а на каком месте команда финиширует в турнирной таблице, увидим в конце сезона», — цитирует Ловрена Liverpool Echo.

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая на четыре очка «Манчестер Сити», который располагается на втором месте.