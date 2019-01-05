Агент: Ваньяма не покинет «Тоттенхэм» в январе

Агент Иван Модия Янез, представляющий интересы кенийского полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Виктора Ваньямы, прокомментировал информацию о возможном переходе его клиента в «Рому» в зимнее трансферное окно.



«Ваньяма не покинет „Тоттенхэм“ в январе. Дальше — посмотрим. Пока не контактировал с руководством „Ромы“ по этому вопросу», — приводит слова агента Football Italia.



Ваньяма перешёл в «Тоттенхэм» из «Саутгемптона» в 2016 году. В нынешнем сезоне 27-летний футболист испытывал проблемы с коленом и принял участие только в 4 матчах в составе лондонской команды в чемпионате Англии, однако не сумел отметиться результативными действиями. Также Ваньяма выступает за национальную команду Кении с 2009 года.

Тренер сборной Кении обвинил Ваньяму в непрофессионализме