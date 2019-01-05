Президент «Урала» Иванов: всё равно когда-нибудь мы станем чемпионами

Президент «Урала» Григорий Иванов признался, что мечтает, чтобы однажды команда выиграла Российскую Премьер-Лигу.

«О чём сейчас мечтаю? Хочу, чтобы когда-нибудь в форме «Урала» выходили 11 уроженцев Свердловской области. Хочу, чтобы мы стали чемпионами. Ты скажешь, что это далёкая и почти неосуществимая цель. Но лет десять назад мы даже и не думали, что в России и Екатеринбурге может пройти чемпионат мира: в голове не укладывалось. Думаю, всё равно «Урал» когда-нибудь взойдёт на вершину», — цитирует Иванова ЕТВ.

«Урал» после 17 туров сезона Российской Премьер-Лиги располагается на девятом месте в турнирной таблице, набрав 22 очка. Главное достижение клуба пока — 8-е место в таблице российского первенства.