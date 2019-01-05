Эмери: не знаю, есть ли у Чеха будущее в «Арсенале»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери признался, что не знает, останется ли голкипер Петр Чех в команде.



«Петр начал сезон очень хорошо. Но потом получил травму и вновь оказался на скамейке запасных. Честно говоря, не знаю, есть ли у Чеха будущее в „Арсенале“. Решение будут принимать клуб и игрок вместе», — приводит слова Эмери AFP.



Напомним, Чех получил травму подколенного сухожилия в сентябре 2018 года, после чего потерял место в основном составе. Чех перешёл в лондонский «Арсенал» из «Челси» в 2015 году. В нынешнем сезоне 36-летний чешский голкипер принял участие в 7 матчах в составе «Арсенала» и пропустил девять мячей.

После 21 тура «Арсенал» набрал 41 очко и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.